Писатель Успенский пожаловался Путину на нарушение авторских прав в России

Писатель Эдуард Успенский в открытом письме к президенту России Владимиру Путину пожаловался на планы киностудии «Союзмультфильм» выпустить продолжение мультфильма «Простоквашино» без его разрешения. Обращение автора опубликовано на сайте «Эхо Москвы».

«Эти организации постоянно обосновывают требования о повышении своих доходов интересами государства. И требуют, требуют, требуют деньги со всех организаций, которые работают с брендами авторов «Союзмультфильма». Не подпуская к брендам авторов. И я уже не имею право получить гонорар за майку с Чебурашкой», – написал Успенский .

В свою очередь, глава правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала «МК», что представители студии вели переговоры с писателем и предлагали ему вознаграждение.

Ранее директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев сообщил, что новая серия известного мультфильма «Простоквашино» выйдет в конце января 2018 года.