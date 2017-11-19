В Симферополе прошел Всекрымский чемпионат по национальной борьбе Куреш

В Симферополе 19 ноября прошел Всекрымский открытый чемпионат по национальной борьбе Куреш. В состязании приняли участие спортсмены из Крыма, Севастополя и соседней России, сообщает пресс-служба духовного управления мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС).

«Радостно видеть столько молодых людей, которые посвящают себя спорту, для которых Куреш – это возможность не только продемонстрировать свою силу и возможности, но и показать образцовый пример подрастающему поколению, показать, насколько сплочен народ», – цитирует слова муфтия хаджи Эмирали Аблаев пресс-служба ДУМКС.

Организаторы Всекрымского открытого чемпионата намерены сделать турнир ежегодным.

Духовное управление мусульман Крыма после аннексии полуострова Россией в 2014 году перестало координировать свои действия с Меджлисом крымскотатарского народа и перерегистрировалось согласно российскому законодательству, как Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС).

19 ноября 2016 года представители 14 религиозных крымскотатарских общин на съезде в Киеве создали муфтият.