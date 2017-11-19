Российский режиссер Аскольд Куров получил приз зрительских симпатий на фестивале документального кино о правах человека Verzio International в Будапеште за ленту «Процесс: Российское государство против Олега Сенцова». Награду приняла продюсер фильма Маша Гаврилова.

Фестиваль документальных фильмов о правах человека Verzio International, единственный в своем роде в Венгрии, проходит ежегодно с 2004 года. Он направлен на содействие открытому обществу, демократическим ценностям, верховенству закона, свободе выражения мнений, политическому и культурному плюрализму.

Документальный фильм «Процесс» вышел в украинский прокат 6 апреля 2017 года.

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Олега Сенцова этапировали из колонии в Якутске в СИЗО-1 Иркутска 9 сентября. В октябре стало известно, что Сенцова доставили в город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).