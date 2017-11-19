Школьников Севастополя приобщают к российскому движению «Юнармия»

К российскому юнармейскому движению в Севастополе приобщено 55 средних общеобразовательных учреждений, детских общественных и спортивных организаций, об этом отчитался департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны соседней России.

Так 19 ноября у памятника Матросу и Солдату прошла торжественная церемония вступления школьников в ряды российского военизированного движения.

«Военнослужащие развернули выставку образцов боевой техники и экипировки, вооружения береговых войск и морской пехоты, специального спасательного снаряжения, применяемого на кораблях флота. Морские пехотинцы продемонстрировали приемы рукопашного боя, а следом за ними свое мастерство показали спортсмены-кинологи и их верные четвероногие друзья из кинологического центра ДОСААФ в Севастополе», – сказано в сообщении Минобороны.

Минобороны России во взаимодействии с органами подконтрольной Кремлю власти Крыма создало на полуострове отделение российского военно-патриотического движения «Юнармия».

Украинские правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в аннексированном Крыму. Психологи отмечают давление на сознание детей в современном образовании России.