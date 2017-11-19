Иранские СМИ сообщили, что командующий подразделения «Корпуса стражей Исламской революции» был убит в бою против представителей группировки «Исламское государство» в Сирии.

Эта организация борется на стороне президента Сирии Башара Асада, главного союзника Тегерана, в шестилетней гражданской войне в Сирии.

Государственное информационное агентство «Fars» 19 ноября сообщило, что Хаиролла Самади, глава подразделения «Корпуса стражей» в Сирии, был убит в результате боевых действий 16 ноября в Абу-Камаль, контроль над которым с тех пор был восстановлен сирийскими правительственными силами.

По данным информагентства, Самади умер от ранений осколками после взрыва снаряда.

Сирийское государственное информационное агентство SANA 19 ноября сообщило, что правительственные силы и их союзники полностью взяли под контроль город Абу-Камаль у границы с Ираком – последний оплот группировки «Исламское государство» в стране.

Сирийская правительственная армия объявляла об освобождении Абу-Камаль 9 ноября, но в последующие дни боевики «Исламского государства», перешли в наступление, позже снова закрепившись там.

Группировка «Исламское государство» в последнее время претерпело ряд поражений в результате одновременных наступлений на нескольких фронтах – в Сирии со стороны правительственных сил, которые поддерживает Россия, и также со стороны части оппозиционных сил, имеющих поддержку международной коалиции под руководством США в Ираке со стороны правительственных сил и их союзников, которых тоже поддерживает коалиция под руководством США.

«Корпус стражей Исламской революции» была создана после революции 1979 года, чтобы «защитить власть Ирана от внутренних и внешних угроз и сохранить революционные идеалы».