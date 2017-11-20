Украинские пограничники сообщают об изъятии марок и раритетной книги на админгранице с Крымом

Государственная пограничная служба Украины сообщает об изъятии 250 марок прошлого века и книги 1929 года выпуска у гражданина Украины, который пытался въехать на территорию аннексированного Крыма.

Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в пункте-пропуска «Чонгар» на админгранице с Крымом.

«Всего было обнаружено три альбома с марками 1960-1970 годов (254 шт.) И одну книгу «Полное собрание стихотворений Н.А. Некрасова» (1929 года выпуска)», – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, альбомы с марками и книгу изъяли работники фискальной службы. По версии пограничников, обнаруженные предметы могут иметь историческую и культурную ценность.

Публичных комментариев российских пограничников по этому поводу нет.

После аннексии Россией Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».