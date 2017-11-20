«Рубин» из Ялты разгромил «Кафу» в матче чемпионата Крыма по футболу

Ялтинский футбольный клуб «Рубин» обыграл феодосийскую «Кафу» в матче 12-го тура чемпионата аннексированного Крыма по футболу со счетом 6:1.

Об этом 18 ноября сообщает ТАСС.

В составе хозяев поля голы на счету Георгия Березова (5-я и 78-я минуты), Сергея Дзодзиева (28, 55) Алана Царитова (76) и Даниила Зуева (84), у гостей отличился Денис Головещенко (73).

Также в рамках тура «ТСК-Таврия» (Симферополь) на своем поле со счетом 0:2 уступила «Севастополю», мячи у гостей забил Александр Жабокрицкий.

Лидер первенства «Евпатория» на домашнем стадионе сыграла вничью 0:0 с керченским «Океаном».

«Кызылташ» из Бахчисарая на выезде уступил «Крымтеплице» из Симферопольского района – 1:2. В составе гостей мяч забил Дмитрий Зеленкевич, у хозяев – Лукас Брамбилла и Яков Эрлих.

В первенстве лидирует «Евпатория», набравшая 34 очка. Далее следуют «Севастополь» (29), «ТСК-Таврия» (29), «Крымтеплица» (21), «Океан» (16), «Кызылташ» (11), «Рубин» (5), «Кафа» (3).

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году был создан Крымский футбольный союз.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в прошлом сезоне чемпионом стал «Севастополь».