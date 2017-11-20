Президент Чехии Земан едет к Путину в Сочи

Президент Чехии Милош Земан 20 ноября прибудет на черноморское побережье России, где в курортном городе Сочи планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Четырехдневная поездка чешского лидера также включает визит в Москву, где он 22 ноября встретится с премьер-министром Дмитрием Медведевым и выступит на российско-чешском бизнес-форуме. Вместе с Земаном в российскую столицу прибудут около 130 руководителей чешских компаний.

Земан также планирует провести обед с бывшим советским лидером Михаилом Горбачевым 22 ноября.

Полномочия президента в Чехии в основном являются церемониальными, но комментарии Земана в поддержку России и Путина вызвали определенную обеспокоенность у чешского правительства и западных союзников.

Он также ставит под сомнение эффективность западных санкций против России за ее агрессию в Украине. Земан называет аннексию Москвой украинского Крыма в 2014 году «свершившимся фактом» и считает, что должен быть диалог о компенсации за это «газом, нефтью или деньгами».