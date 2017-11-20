При въезде в Крым задержали гражданина Украины с лекарствами – российские пограничники

Пограничное управление ФСБ России по аннексированному Крыму сообщает, что при въезде на полуостров задержали гражданина Украины, который пытался перевезти сильнодействующие вещества.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве утверждают, что 40-летний гражданин Украины пытался провести препараты «Азалептон» и «Азопин» ночью через российский пункт пропуска «Джанкой».

Российские пограничники сообщают, что перевозимые медпрепараты содержат в своем составе сильнодействующее вещество клозапин, которое запрещено к свободному обращению на территории соседней России.

Пограничники передали материалы дела в органы МВД России. По их данным, решается вопрос о возбуждении в отношении гражданина Украины уголовного дела. В погрануправлении утверждают, что мужчине может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Украинские пограничники пока не готовы комментировать эту информацию.

После аннексии Россией Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».