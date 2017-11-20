В Зимбабве президент Мугабе отказался уходить в отставку

Президент Зимбабве Роберт Мугабе в эфире национального телевидения 19 ноября не стал заявлять о своей отставке.

Мугабе сообщил, что политика национального согласия, провозглашенная им в 80-х годах прошлого века, сыграла свою положительную роль в сохранении единства страны.

93-летний президент обращался к народу, сидя в окружении высокопоставленных членов администрации и военачальников. Он неоднократно запинался, путал слова и перекладывал страницы с текстом обращения.

Иностранные корреспонденты, находящиеся в столице страны Хараре, говорят о «странном перевороте», в результате которого авторитарный правитель остался у власти как минимум на несколько ближайших дней.

19 ноября появились сообщения, что однопартийцы выдвинули Мугабе требование уйти в отставку. В тот же день правящая партия заявила об устранении Мугабе с поста лидера.