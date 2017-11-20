В Симферопольском районе судебные приставы выселяют семью крымских татар

В селе Кольчугино Симферопольского района судебные приставы выселяют из дома семью крымских татар.

Об этом 20 ноября в Фейсбуке сообщает крымскотатарский активист Заир Смедляев.

«В селе Кольчугино по улице Комсомольская, рядом с пекарней, в семье Сеитнебиевых очередной шмон», – написал Смедляев.

По его информации, это связано с решение суда по которому приставы выселяют семью.

Эту информацию подтверждает корреспондент русской службы Радио Свобода.

Крым.Реалии выясняют обстоятельства произошедшего.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет.

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.