США: серийный убийца Чарльз Мэнсон умер в возрасте 83 лет

Американский серийный убийца Чарльз Мэнсон умер в возрасте 83 лет в больнице округа Керн штата Калифорния, сообщают в Департаменте исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии.

В департаменте отметили, что смерть Мэнсона наступила в результате «естественных причин».

Мэнсона называют одним из самых известных преступников ХХ века. По данным следствия, в августе 1969 году в Лос-Анджелес, где проживало преимущественно белокожее населения, его последователи убили семь человек, включая жену режиссера Романа Полански актрису Шарон Тейт. К тому времени она была на девятом месяце беременности. Тейт и нескольких ее друзей нашли мертвыми в квартире актрисы.

Следователи считают, что целью убийств была провокация расовой войны.

Мэнсона вместе с четырьмя его последователями приговорили к пожизненному заключению в 1971 году.