В Киеве задержали офицера, сбежавшего из АТО в Крым и сотрудничавшего с ФСБ – СБУ

Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой и военной службой правопорядка задержали в Киеве дезертира, начальника связи-командира гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, который в 2015 году самовольно покинул воинскую часть в Донецкой области и выехал на территорию аннексированного Крыма.

Как сообщает 20 ноября пресс-служба СБУ, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы задокументировали, что в Крыму лейтенант пытался получить временное убежище. Он также находился на связи с сотрудниками ФСБ, которым передавал известную ему информацию о силах антитеррористической операции.

«Сотрудники СБ Украины установили, что в ноябре дезертир конспиративно прибыл в Киев для решения личных вопросов и задержали его перед возвращением на временно оккупированный полуостров. Сейчас лейтенант доставлен в службу военного правопорядка для дальнейшего конвоирования в Военной прокуратуры Донецкого гарнизона и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомстве не уточняют, как задержанный пересек административную границу с аннексированным Крымом и въехал на материковую часть страны.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».