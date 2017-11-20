К расчистке крымских дорог привлекут частников из-за нехватки снегоуборочных машин

В аннексированном Россией Крыму планируют привлекти частную технику к расчистке дорог из-за нехватки снегоуборочных машин.

Об этом в эфире «Спутник в Крыму» рассказал замглавы комитета парламента Крыма по строительству и ЖКХ Валерий Аксенов, информирует «РИА Крым».

«Во многих районных центрах есть строительные организации, которые имеют бульдозеры, экскаваторы – технику, которая может помочь в самый сложный (погодный – КР) период. Сейчас, пожалуй, впервые в Крыму проходит перерегистрация всей снегоуборочной техники, находящейся в частном пользовании, которая может быть применена (во время непогоды – КР)», – цитирует Аксенова агентство «РИА Крым».

По его словам, у «Крымавтодора» не хватает техники, чтобы обслужить трассы. Он утверждает, что частная техника будет привлечена в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

При этом замглавы комитета отметил, что за эксплуатацию техники и работу частникам будут платить.

На территории аннексированного полуострова существует проблема нехватки снегоуборной техники. Прошлой зимой власти Крыма также привлекали частную технику к расчистке дорог от снега.

В октябре 2016 года в российской администрации Симферополя жаловались на нехватку техники для содержания дорог в зимний период. Техники не хватало даже с учетом той, которую Симферополь получил в качестве гуманитарной помощи от Санкт-Петербурга.

В феврале 2017 года в Симферополь по поручению губернатора российского Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко отправили дополнительную уборочную технику.