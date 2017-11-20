Пакистан: в результате ДТП погибли по меньшей мере 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли на юге Пакистана 20 ноября в результате лобового столкновения микроавтобуса и грузовика, перевозившего уголь.

Об этом сообщила местная полиция.

Инцидент произошел в районе города Хайрпур в провинции Синд. Офицер полиции Раб Наваз отметил, что число жертв может возрасти, поскольку некоторые травмированные – в критическом состоянии.

Наваз заявил, что, предварительно, правоохранители считают причиной ДТП превышение скорости и низкую видимость из-за густого утреннего тумана.

Дорожно-транспортные происшествия распространены в Пакистане в связи с плохим состоянием дорог, низким качеством транспортных средств и пренебрежением стандартами безопасности и правилами дорожного движения водителями. Согласно правительственной статистике, ежегодно в стране в ДТП гибнет более пяти тысяч человек.