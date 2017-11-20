Крым: суд по «делу 26 февраля» отказался допросить Чийгоза, Чубарова и Аксенова

Подконтрольный Кремлю Центральный райсуд Симферополя 20 ноября отказал в ходатайстве стороны защиты по «делу 26 февраля» о допросе в суде Ахтема Чийгоза, главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и российского главы полуострова Сергея Аксенова.

Также адвокаты настаивают на допросе следователя Павла Никеля, который вел следствие по делу, а в настоящее время является сотрудником Следкома в управлении Новосибирской области соседней России, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Государственный обвинитель заявил в ответ, что в допросе дополнительных свидетелей нет необходимости.

«Показания Аксенова и Чийгоза есть в материалах дела, по которому приговор уже вступил в силу. Их вызов в зал суда считаю нецелесообразном. Что касается допроса Чубарова, показаний которого нет, то он не может сказать ничего нового. Я не возражаю приобщению к материалам дела протоколов заседания дела Чийгоза, где отражены допросы его и Аксенова», – заявил гособвинитель.

Также адвокаты ходатайствовали провести почерковедческую экспертизу подписи в протоколе допроса потерпевшего Андрея Шлягина. По их словам, у стороны защиты вызвала сомнение подпись в расписке, где потерпевший пишет, что не желает участвовать в судебном заседании и просит принять во внимание лишь его показания, данные во время следствия.

Кроме того, суд решил приобщить к материалам дела полученный из Верховного суда Крыма приговор в отношении заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, осужденного по обвинению в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года к восьми годам лишения свободы.

В 2015 году на полуострове начали судить группу крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Позже суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.

Фигуранты «дела 26 февраля» Мустафа Дегерменджи и Али Асанов находятся под домашним арестом с 6 апреля 2017 года. Ранее обвиняемые находились в Симферопольском СИЗО.

Россия 25 октября выдала Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова Турции.