Аварии оставили без воды более семи тысяч жителей Севастополя – власти города

В Севастополе за прошедшую неделю произошли более 22 аварий, из-за которых более семи тысяч севастопольцев остались без воды.

Об этом 20 ноября на аппаратном совещании в подконтрольном Кремлю правительстве Севастополя заявил начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Александр Веселков.

По его словам, с начала 2017 года на сетях водоканала в Севастополе произошли 502 аварии, это меньше на 2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Также, по словам Веселкова, в Севастополе за прошедшую неделю произошли 29 аварий на коммунально-энергетических сетях.

«С начала 2017 года произошло 196 аварий, что меньше на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», – пояснил Веселков.

Причинами аварий на электрических линиях, по его словам, явились повреждения кабельных сетей 6 киловольт, аварии на трансформаторных подстанциях. Максимальное время устранения аварий составило 10 часов, утверждают в правительстве Севастополя.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.