Россия: Совет при президенте просит Совфед отклонить закон о СМИ-«иноагентах»

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в Совфед экспертное заключение с предложением отклонить закон о СМИ-«иноагентах» и вернуть его на доработку в Госдуму.

Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба совета.

В частности, СПЧ в качестве недостатков закона отмечает «отсутствие оснований для признания иностранного СМИ выполняющим функции иностранного агента, нарушение терминологии и предмета регулирования ряда профильных законов, а также процедурные нарушения при принятии норм о СМИ-«иноагентах».

Текст экспертного заключения опубликован на сайте СПЧ.

Отмечается, что текст экспертного заключения поддержан большинством членов СПЧ. Заключение проходило процедуру заочного голосования.

Ранее Госдума России приняла документ о СМИ-«иностранных агентах» в целом. Рассмотрение законопроекта в верхней палате парламента, Совете федерации, ожидают 22 ноября, после чего его для вступления в силу должен подписать президент России Путин.

Министерство юстиции России опубликовало на своем сайте список медиаорганизаций, которых может касаться новый закон. Среди его первых целей могут оказаться девять средств информации, связанных с Радио Свобода и «Голосом Америки».

Министерство юстиции России направило проекту Радіо Свобода Крым.Реалии предупреждение о возможных ограничениях в работе.

Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода в заявлении в связи с принятием Государственной думой этого законопроекта отметила, что воздерживается от предположений – какие именно конкретные меры теперь могут принять в отношении иностранных СМИ власти России, и как эти меры затронут медиаорганизацию.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода отмечает, что задачей корпорации является предоставление честной и объективной информации для аудитории в разных странах мира, в том числе и в России. «Мы будем продолжать нашу журналистскую работу», – говорится в заявлении.​