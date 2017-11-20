Судья отказал адвокатам обвиняемых по «делу 26 февраля» во всех заявленных ходатайствах

Подконтрольный Кремлю Центральный райсуд Симферополя 20 ноября отказал адвокатам обвиняемых по «делу 26 февраля» во всех заявленных на суде ходатайствах. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Судья Сергей Деменок отказался признавать недопустимыми доказательствами видеозапись митинга 26 февраля 2014 года возле здания парламента Крыма, представленную стороной обвинения в качестве доказательства массовых беспорядков и вины Али Асанова, Мустафы Дегерменджи и других обвиняемых.

Суд также отказал стороне защиты в допросе российского главы Крыма Сергея Аксенова, главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и его заместителя Ахтема Чийгоза. По мнению суда, сторона защиты «не представила достаточных обоснований для допроса свидетелей».

«Кроме того, Аксенов является свидетелем обвинения. На его допросе не настаивала сторона защиты», – заявил судья.

Следующее судебное заседание по делу «делу 26 февраля» назначено на вторник 21 ноября, на 11:00 часов.

В 2015 году начался суд над группой крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Позже суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.

Российские власти 25 октября освободили осужденных в Крыму заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова и передали их Турции. В последствии Умеров и Чийгоз приехали в Киев.