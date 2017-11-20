Минимущества Крыма списало медицинское оборудование и транспорт на сотни тысяч рублей

Подконтрольное России Министерство имущественных и земельных отношений Крыма объявило 20 ноября о списании медицинского оборудования и техники «в связи с изношенностью» на сотни тысяч рублей.

В частотности, в перечень объектов, подлежащих списанию, вошла сублимационная установка Z-45/27 балансовой стоимостью 518768,00 рублей (около 230 тыс. грн – КР), непригодная для дальнейшей эксплуатации в связи с физическим и моральным износом и находящаяся на балансе «Центра крови».

Также крымские депутаты согласовали списание трех единиц медицинского оборудования балансовой стоимостью свыше 200 тысяч рублей (около 88 тыс. грн – КР), находящиеся на балансе Симферопольской городской клинической больницы № 7.

Кроме того, списано 29 единиц автотранспорта, балансовой стоимостью свыше 200 тысяч рублей, непригодных для дальнейшей эксплуатации из-за физического и морального износа, находящихся на балансе Крымского республиканского центра медицины катастроф.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».