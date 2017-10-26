В 1970 году в русле реки Биюк-Карасу построили дамбу и наполнили Белогорское водохранилище.
В последние годы дамбу перестали ремонтировать. Дыры в плотине становятся все больше.
Белогорское водохранилище находится на грани высыхания.
Все ресурсы Белогорского водохранилища идут на снабжение восточных районов Крыма – расход вод значительно превышает их приток.
Экосистеме водоема нанесен необратимый ущерб – она не в состоянии восстанавливаться из-за огромного колебания уровня воды зимой и летом.
Теперь лишь сухие раковины напоминают о былом богатстве местной биосистемы.
Рыбаки наводнили берега водоема. В обмелевшем водохранилище изголодавшаяся рыба хорошо клюет.
Дно водохранилища почти полностью обнажилось.
Стаи уток, оставшихся здесь на зимовку, ждут непростые зимние месяцы.
Обнажившееся дно водохранилища
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