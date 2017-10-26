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Фотогалереи

Гибнущее крымское водохранилище (фотогалерея)

Белогорское водохранилище обеспечивает водой засушливые восточные регионы Крыма и считается стратегически важным.
В 1970 году в русле реки Биюк-Карасу построили дамбу и наполнили Белогорское водохранилище.
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В 1970 году в русле реки Биюк-Карасу построили дамбу и наполнили Белогорское водохранилище.

В последние годы дамбу перестали ремонтировать. Дыры в плотине становятся все больше.
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В последние годы дамбу перестали ремонтировать. Дыры в плотине становятся все больше.

Белогорское водохранилище находится на грани высыхания.
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Белогорское водохранилище находится на грани высыхания.

Все ресурсы Белогорского водохранилища идут на снабжение восточных районов Крыма &ndash; расход вод&nbsp;значительно превышает их приток.
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Все ресурсы Белогорского водохранилища идут на снабжение восточных районов Крыма – расход вод значительно превышает их приток.

Экосистеме водоема нанесен необратимый ущерб&nbsp;&ndash; она не в состоянии восстанавливаться из-за огромного колебания уровня воды зимой и летом.
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Экосистеме водоема нанесен необратимый ущерб – она не в состоянии восстанавливаться из-за огромного колебания уровня воды зимой и летом.

Теперь лишь сухие раковины напоминают о былом богатстве местной биосистемы.
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Теперь лишь сухие раковины напоминают о былом богатстве местной биосистемы.

Рыбаки наводнили берега водоема. В обмелевшем водохранилище изголодавшаяся рыба хорошо клюет.
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Рыбаки наводнили берега водоема. В обмелевшем водохранилище изголодавшаяся рыба хорошо клюет.

Дно водохранилища почти полностью обнажилось.
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Дно водохранилища почти полностью обнажилось.

Стаи уток, оставшихся здесь на зимовку, ждут непростые зимние месяцы.
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Стаи уток, оставшихся здесь на зимовку, ждут непростые зимние месяцы.

Обнажившееся дно водохранилища
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Обнажившееся дно водохранилища

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