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Фотогалереи

Парад в Севастополе: Путин на футболках, а Сталин на звезде (фоторепортаж)

В Севастополе 9 мая состоялся военный парад. По данным российского правительства города, в нем приняли участие 1300 российских военнослужащих и более 40 единиц боевой техники. Так же в Севастополе прошло шествие «Бессмертного полка».

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.
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Crimea, Sevastopol - Military parade in Sevastopol on May 9 for Victory Day, 9May2017
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Crimea, Sevastopol - Military parade in Sevastopol on May 9 for Victory Day, 9May2017

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