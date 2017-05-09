В Севастополе 9 мая состоялся военный парад. По данным российского правительства города, в нем приняли участие 1300 российских военнослужащих и более 40 единиц боевой техники. Так же в Севастополе прошло шествие «Бессмертного полка».



В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.



В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.