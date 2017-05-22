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Фотогалереи

Праздник красок в Феодосии (фотогалерея)

В воскресенье 21 мая в Феодосии состоялся праздник красок. На площади возле светомузыкального фонтана дети и взрослые бросались разноцветными красками, танцевали, участвовали в конкурсах.
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