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Фотогалереи
Праздник красок в Феодосии (фотогалерея)
22 Май 2017, 09:32
Крым. Реалии
В воскресенье 21 мая в Феодосии состоялся праздник красок. На площади возле светомузыкального фонтана дети и взрослые бросались разноцветными красками, танцевали, участвовали в конкурсах.
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