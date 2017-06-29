Снос мини-рынка на улице Козлова в Симферополе подконтрольные Кремлю власти начали 11 апреля 2017 года. Доступ туда сразу же закрыли, исключение сделали для тех, кто забирал свои вещи. Причиной демонтажа назвали строительство парковки и благоустроенной зеленой зоны. Но позже от части плана отказались: автостоянку решили не строить.



В конце июня российские власти полуострова рапортовали: основная часть запланированных работ уже выполнена. Окончить работу обещают по графику – к середине июля. За реконструкцией наблюдали и корреспонденты Крым.Реалии. Подробнее – в фотогалерее.