Праздник разговения – Ораза-байрам – в этом году отмечают несколько дней в разных уголках Крыма. Традиционно мусульмане по окончанию поста в священный месяц Рамазан (Рамадан) устраивают празднества. В Симферополе мусульмане устроили праздник для детей в мечети микрорайона Фонтаны.



Вечером 24 июня весь исламский мир ожидал, появится ли на небе молодой месяц, который и знаменует конец Рамазана и начало следующего месяца. Мусульмане Крыма в последующие дни будут навещать родных, дарить детям подарки, устраивать совместные праздники, и готовить традиционные блюда – плов и чебуреки.



