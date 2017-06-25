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Фотогалереи

Ораза-байрам в Симферополе: для детей устроили праздник в мечети (фотогалерея)

Праздник разговения – Ораза-байрам – в этом году отмечают несколько дней в разных уголках Крыма. Традиционно мусульмане по окончанию поста в священный месяц Рамазан (Рамадан) устраивают празднества. В Симферополе мусульмане устроили праздник для детей в мечети микрорайона Фонтаны.

Вечером 24 июня весь исламский мир ожидал, появится ли на небе молодой месяц, который и знаменует конец Рамазана и начало следующего месяца. Мусульмане Крыма в последующие дни будут навещать родных, дарить детям подарки, устраивать совместные праздники, и готовить традиционные блюда – плов и чебуреки.

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