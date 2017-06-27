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Фотогалереи

Плов и сладкая вата: в Бахчисарае продолжают отмечать Ораза-байрам (фотогалерея)

В Бахчисарае продолжают праздновать Ораза-байрам. В этот день мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда, а после накрывают столы.
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