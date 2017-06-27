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Фотогалереи

«Где Эрвин?»: в Киеве требовали найти без вести пропавших крымчан (фотогалерея)

Возле посольства России в Киеве вечером 27 июня активисты из общественной инициативы «КрымSOS» провели акцию в поддержку пропавших без вести крымчан «Где Эрвин?».

По словам организаторов, участники акции намерены предоставить отчет о проделанной работе по поиску пропавших в Крыму, за последние 12 месяцев.

По данным активистов, с момента аннексии Крыма Россией пропали 44 крымчанина. 17 людей нашли, 19 – до сих пор считаются пропавшими без вести, 6 – были найдены мертвыми, еще двое – находятся в местах лишения свободы.

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