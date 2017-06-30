На военном полигоне под Мариуполем прошли артиллерийские учения подразделения морской охраны ВМС Украины. Легенда учений – уничтожение плавсредств десанта противника. Во время учений артиллеристы отрабатывали навыки развертывания орудий, наведения и поражения целей в акватории Азовского моря. Огонь по условному противнику вели из гаубиц «Гиацинт» калибром 152 миллиметра. Снаряд весом 46 килограммов способен поразить цель на расстоянии почти 30 километров. Вооружение такого калибра сейчас отведено от линии фронта в Донбассе.