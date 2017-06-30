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Фотогалереи

Учения ВМС Украины под Мариуполем (фотогалерея)

На военном полигоне под Мариуполем прошли артиллерийские учения подразделения морской охраны ВМС Украины. Легенда учений – уничтожение плавсредств десанта противника. Во время учений артиллеристы отрабатывали навыки развертывания орудий, наведения и поражения целей в акватории Азовского моря. Огонь по условному противнику вели из гаубиц «Гиацинт» калибром 152 миллиметра. Снаряд весом 46 килограммов способен поразить цель на расстоянии почти 30 километров. Вооружение такого калибра сейчас отведено от линии фронта в Донбассе.
Перед стрельбами военные готовятся к подзарядке пушки
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Перед стрельбами военные готовятся к подзарядке пушки

Вес каждого снаряда &ndash; 46 кг, калибр &ndash; 152 миллиметра, а дальность стрельбы около 30 километров
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Вес каждого снаряда – 46 кг, калибр – 152 миллиметра, а дальность стрельбы около 30 километров

По команде командира батареи расчет заряжает гаубицу &laquo;Гиацинт&raquo; снарядом
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По команде командира батареи расчет заряжает гаубицу «Гиацинт» снарядом

Каждый в пушечном расчете выполняет любую задачу: от разгрузки и подготовки снарядов до наведения орудия на цель
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Каждый в пушечном расчете выполняет любую задачу: от разгрузки и подготовки снарядов до наведения орудия на цель

Военные поражают цель &ndash; условное плавсредство противника в Азовском море
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Военные поражают цель – условное плавсредство противника в Азовском море

От профессионализма наводчика зависит точное попадание снаряда в цель
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От профессионализма наводчика зависит точное попадание снаряда в цель

Умение точно стрелять является одним из базовых навыков артиллериста, говорят военные
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Умение точно стрелять является одним из базовых навыков артиллериста, говорят военные

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