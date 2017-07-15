Вот крокодил. Ему палец в рот не клади
Малыши, конечно, не так страшны – на первый взгляд. Но судя по «строгим» условиям содержания, от них лучше держаться подальше
Рядом, за прочной оградой, собираются туристы. Работники фермы показывают им аттракцион «захлопывание челюстей»: на палке с веревкой крокодилам предлагается кусок мяса за счет заведения
Мирное сосуществование, хоть и не без природных рефлексов. Во время съемок ни одна цапля не пострадала
В расположенной поблизости «индейской деревне» есть скульптурная группа «Охотник укрощает крокодила»
«Индейская деревня»
Крокодилы живут до ста лет. Иногда и больше. Самые большие из них достигают пяти-шести метров в длину.
«До свиданья. Приезжайте еще».
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