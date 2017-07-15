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Фотогалереи

Из Кубы: Крокодилы «Острова Свободы» (фотогалерея)

Ферма крокодилов в провинции Матансас, примерно в 150 километрах к югу от Гаваны – одна из популярных достопримечательностей Кубы. Сюда можно доехать за полтора часа по широкой автостраде
Вот крокодил. Ему палец в рот не клади
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Вот крокодил. Ему палец в рот не клади

Малыши, конечно, не так страшны &ndash; на первый взгляд. Но судя по &laquo;строгим&raquo; условиям содержания, от них лучше держаться подальше&nbsp;
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Малыши, конечно, не так страшны – на первый взгляд. Но судя по «строгим» условиям содержания, от них лучше держаться подальше 

Рядом, за прочной оградой, собираются туристы. Работники фермы показывают им аттракцион &laquo;захлопывание челюстей&raquo;: на палке с веревкой крокодилам предлагается кусок мяса за счет заведения&nbsp;
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Рядом, за прочной оградой, собираются туристы. Работники фермы показывают им аттракцион «захлопывание челюстей»: на палке с веревкой крокодилам предлагается кусок мяса за счет заведения 

Мирное сосуществование, хоть и не без природных рефлексов. Во время съемок ни одна цапля не пострадала
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Мирное сосуществование, хоть и не без природных рефлексов. Во время съемок ни одна цапля не пострадала

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В расположенной поблизости &laquo;индейской деревне&raquo; есть скульптурная группа &laquo;Охотник укрощает крокодила&raquo;
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В расположенной поблизости «индейской деревне» есть скульптурная группа «Охотник укрощает крокодила»

&laquo;Индейская деревня&raquo;
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«Индейская деревня»

Крокодилы живут до ста лет. Иногда и больше. Самые большие из них достигают пяти-шести метров в длину.&nbsp;
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Крокодилы живут до ста лет. Иногда и больше. Самые большие из них достигают пяти-шести метров в длину. 

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&laquo;До свиданья. Приезжайте еще&raquo;.
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«До свиданья. Приезжайте еще».

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