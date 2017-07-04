Поселок Николаевка Симферопольского района накрыли ливни. Пока грозовая туча стояла над морем, отдыхающие доедали кукурузу и делали фотографии. А после, укрывшись зонтами и пляжными полотенцами, покинули пляж.



По прогнозу, на полуострове весь день 4 июля ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни, гроза, град и шквальный ветер до 25 метров в секунду.