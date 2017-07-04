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Фотогалереи

На Крым обрушились летние грозы (фотогалерея)

Поселок Николаевка Симферопольского района накрыли ливни. Пока грозовая туча стояла над морем, отдыхающие доедали кукурузу и делали фотографии. А после, укрывшись зонтами и пляжными полотенцами, покинули пляж.

По прогнозу, на полуострове весь день 4 июля ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни, гроза, град и шквальный ветер до 25 метров в секунду.
Вход на единственный обустроенный пляж Николаевки &ndash; пляж &nbsp;отеля &laquo;Савита&raquo;
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Вход на единственный обустроенный пляж Николаевки – пляж  отеля «Савита»

Пока отдыхающие едят вареную кукурузу, на пляж надвигается грозовая туча
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Пока отдыхающие едят вареную кукурузу, на пляж надвигается грозовая туча

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Работники пляжа убирают шезлонги перед дождем
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Работники пляжа убирают шезлонги перед дождем

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Отдыхающие делают селфи на фоне грозового неба
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Отдыхающие делают селфи на фоне грозового неба

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Люди пытаются укрыться от ливня под зонтом
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Люди пытаются укрыться от ливня под зонтом

А также под пляжными полотенцами
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А также под пляжными полотенцами

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Ребенок убегает от грозы
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Ребенок убегает от грозы

Центр Николаевки после обрушившегося на поселок ливня
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Центр Николаевки после обрушившегося на поселок ливня

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