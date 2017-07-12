Памятники десантникам, саперам, чернобыльцам и историческим личностям, которые побывали в Керчи. Крым.Реалии собрали фотографии самых интересных памятников города.
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Памятник десантникам находится в сквере на городской набережной Керчи. Он представляет собой три фигуры: матроса, солдата и медсестру
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Эксперты находят в мемориале множество ошибок. «У памятника огромное количество анатомических и смысловых неточностей. Непропорционально большие головы у всех трех фигур. У женской фигуры укорочена и сломана левая рука», – такой вывод сделали члены Национального союза художников Украины четыре года назад
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Памятник «Дары моря» также установлен на набережной города
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Он символизирует рыболовецкую сеть, в которой запуталась щука, камбала и другая рыба
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От скульптуры расходятся плиточные «лучи», на которых указано расстояние от Керчи до других городов Украины
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«Мальчик с метлой» – памятник керченским школьникам, участникам трудовых десантов по благоустройству города
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«Памятник саперам»
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Для его создания использовались настоящие осколки снарядов, найденных после войны
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Памятник чернобыльцам
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Более трехсот жителей Керчи принимали участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Туда ехали пожарные, медики, строители, работники коммунально-бытового обслуживания, связи, военнослужащие
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Памятник «Дружбе народов». В 2015 году он подвергся критике российского скульптора Леонида Тазьбы, который заявил городским властям, что этот памятник «не достоин города-героя»
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Памятный знак в честь пребывания советских деятелей Михаила Калинина и Григория Петровского в Керчи
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Здесь 22 июня 1922 года на митинге трудящихся города Керчи выступили председатель ВЦИК Михаил Калинин и председатель ВУЦИК Григорий Петровский. Памятный знак установлен в день 50-летия образования СССР
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Памятник Александру Пушкину установили на набережной города 17 сентября 1999 года к 200-летию поэта
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Поэт побывал в Керчи 15 августа 1820 года. На пушечном бриге «Мингрелия» он и его друзья Раевские приплыли в Крым с Кавказского побережья
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