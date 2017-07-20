Зеври Абсеитов – один из фигурантов бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир». 20 июля подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляцию и оставил его под арестом. Больше года Абсеитов находится в СИЗО Симферополя, вдали от своей семьи. Супруга Абсеитова Фатма вместе с тремя сыновьями и дочерью живет в Бахчисарае. Раз в три месяца Фатма бывает в Симферополе на судебных заседаниях в надежде повидаться с супругом. В этот раз ей это удалось: суд разрешил женам фигурантов дела присутствовать на оглашении решения.



Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».



Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что дело против одного из фигурантов севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева было сфабрикованным.



«Мужество и стойкость крымских татар, проявляемые ими в условиях российской оккупации, верность своему народу, своей земле и вере своих предков – Исламу, ниспосланному Всевышним Аллахом, отмечены международным сообществом и являются залогом счастливого будущего крымскотатарского народа» – заявил Чубаров.