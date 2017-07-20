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Фотогалереи

В надежде увидеть отца: как живет семья фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» (фотогалерея)

Зеври Абсеитов – один из фигурантов бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир». 20 июля подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляцию и оставил его под арестом. Больше года Абсеитов находится в СИЗО Симферополя, вдали от своей семьи. Супруга Абсеитова Фатма вместе с тремя сыновьями и дочерью живет в Бахчисарае. Раз в три месяца Фатма бывает в Симферополе на судебных заседаниях в надежде повидаться с супругом. В этот раз ей это удалось: суд разрешил женам фигурантов дела присутствовать на оглашении решения.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что дело против одного из фигурантов севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева было сфабрикованным.

«Мужество и стойкость крымских татар, проявляемые ими в условиях российской оккупации, верность своему народу, своей земле и вере своих предков – Исламу, ниспосланному Всевышним Аллахом, отмечены международным сообществом и являются залогом счастливого будущего крымскотатарского народа» – заявил Чубаров.

Фатма Абсеитова&nbsp;&ndash; супруга одого из фигурантов бахчисарайского &laquo;дела Хизб ут-Тахрир&raquo; Зеври Абсеитова&nbsp;
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Фатма Абсеитова – супруга одого из фигурантов бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Зеври Абсеитова 

Фатма&nbsp;накрывает обеденный стол в своем доме в Бахчисарае
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Фатма накрывает обеденный стол в своем доме в Бахчисарае

Хозяйка готовит чай для гостей
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Хозяйка готовит чай для гостей

Фатма и супруги других членов &laquo;бахчисарайской четверки&raquo; фигурантов &laquo;дела Хизб ут-Тахрир&raquo;.&nbsp;Все они живут по соседству &nbsp;
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Фатма и супруги других членов «бахчисарайской четверки» фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир». Все они живут по соседству
 

Сердар &ndash; семилетний сын Зеври и Фатмы. Мальчик играет во дворе
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Сердар – семилетний сын Зеври и Фатмы. Мальчик играет во дворе

Дети фигурантов бахчисарайского &laquo;дела Хизб ут-Тахрир&raquo;&nbsp;играют во дворе семьи Абсеитовых
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Дети фигурантов бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» играют во дворе семьи Абсеитовых

10-летняя Сибрие &ndash; дочь Абсеитовых &ndash; играет во дворе вместе с ребятами
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10-летняя Сибрие – дочь Абсеитовых – играет во дворе вместе с ребятами

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Ворота во двор семьи Абсеитовых
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Ворота во двор семьи Абсеитовых

Ребята идут в местную мечеть
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Ребята идут в местную мечеть

Пока мужчины ушли в мечеть, женщины готовят обед
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Пока мужчины ушли в мечеть, женщины готовят обед

Зеври Абсеитов, фото из семейного архива. Бахчисараец Абсеитов &ndash; известный стоматолог в городе
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Зеври Абсеитов, фото из семейного архива. Бахчисараец Абсеитов – известный стоматолог в городе

Фатма показывает снимки супруга
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Фатма показывает снимки супруга

Аким, Сердар и Ислям &ndash; сыновья Зеври &ndash;&nbsp;за обедом
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Аким, Сердар и Ислям – сыновья Зеври – за обедом

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