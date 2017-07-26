Возле посольства России в Киеве прошла традиционная акция «Где Эрвин?» в рамках информационной кампании «Find&Free» («Найти и освободить»), направленной на поиск пропавших без вести и похищенных людей в Крыму. На тринадцатую акцию пригласили «высоких людей», которые согласились «помочь с доставкой» лозунгов непосредственно к окнам работников дипломатической миссии России. Активисты надеются, что на этот раз представители посольства прислушаются к предъявляемым к ним требованиям.