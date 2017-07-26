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Фотогалереи

«Высокие люди» требуют от российских властей найти пропавших без вести в Крыму (фотогалерея)

Возле посольства России в Киеве прошла традиционная акция «Где Эрвин?» в рамках информационной кампании «Find&Free» («Найти и освободить»), направленной на поиск пропавших без вести и похищенных людей в Крыму. На тринадцатую акцию пригласили «высоких людей», которые согласились «помочь с доставкой» лозунгов непосредственно к окнам работников дипломатической миссии России. Активисты надеются, что на этот раз представители посольства прислушаются к предъявляемым к ним требованиям.
По данным активистов, за 3 года аннексии Крыма на полуострове исчезли 44 человека. Из них 17 человек были освобождены, 19 до сих пор не найдены и считаются пропавшими без вести, 6 найдены мертвыми, 2 человека обнаружены в местах несвободы и впоследствии осуждены по политически мотивированным уголовным делам
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По данным активистов, за 3 года аннексии Крыма на полуострове исчезли 44 человека. Из них 17 человек были освобождены, 19 до сих пор не найдены и считаются пропавшими без вести, 6 найдены мертвыми, 2 человека обнаружены в местах несвободы и впоследствии осуждены по политически мотивированным уголовным делам

Представитель &laquo;КрымSOS&raquo; Евгения Андреюк
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Представитель «КрымSOS» Евгения Андреюк

Валерий Ващук и Иван Бондарец из Ровенской области разыскиваются с 2014 года. Они поехали в Крым и не вернулись
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Валерий Ващук и Иван Бондарец из Ровенской области разыскиваются с 2014 года. Они поехали в Крым и не вернулись

В акции приняли участие &laquo;высокие люди&raquo;, которые согласились &laquo;помочь с доставкой&raquo; лозунгов непосредственно к окнам работников дипломатической миссии России
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В акции приняли участие «высокие люди», которые согласились «помочь с доставкой» лозунгов непосредственно к окнам работников дипломатической миссии России

В большинстве случаев исчезновения людей в Крыму не расследуются не только российскими оккупационными властями, но и украинской стороной, утверждают активисты
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В большинстве случаев исчезновения людей в Крыму не расследуются не только российскими оккупационными властями, но и украинской стороной, утверждают активисты

В Крымской правозащитной группе считают, что ко многим похищениям крымчан причастны российские власти полуострова или подконтрольные им парамилитарные группы
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В Крымской правозащитной группе считают, что ко многим похищениям крымчан причастны российские власти полуострова или подконтрольные им парамилитарные группы

Список людей, которых разыскивают, не уменьшается из года в год
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Список людей, которых разыскивают, не уменьшается из года в год

Активисты надеются, что на этот раз российские власти прислушаются к требованиям митингующих
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Активисты надеются, что на этот раз российские власти прислушаются к требованиям митингующих

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