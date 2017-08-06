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Фотогалереи

В Киеве почтили память жертв сталинских репрессий (фоторепортаж)

«Большой террор» – масштабная кампания массовых репрессий граждан, была развернута в СССР в 1937-1938 годах по инициативе руководства СССР и лично Иосифа Сталина для ликвидации реальных и потенциальных политических оппонентов, запугивание населения, изменения национальной и социальной структуры общества.

Последствиями коммунистического террора в Украине стало уничтожение политической, художественной и научной элиты. 5 августа 1937 вступило в действие постановление Политбюро ЦК ВКП (б) «Об антисоветских элементах». Началась массовая за всю советскую эпоху кампания репрессий против граждан.

За несколько дней до этого, 30 июля 1937, был подписан тайный приказ НКВД №00447, в котором был детально разработан механизм террора. 5 августа, в День памяти по случаю 80-й годовщины «Большого террора», в Киеве и в мемориальном комплексе «Быковнянские могилы» прошли мероприятия по чествованию жертв сталинских репрессий.
Поминальная литургия в Свято-Покровской Подольской церкви
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Поминальная литургия в Свято-Покровской Подольской церкви

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Панихида и мемориальные мероприятия у Креста репрессированным в 1930-х - 50-х годах. Службу проводит епископ Владимир
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Панихида и мемориальные мероприятия у Креста репрессированным в 1930-х - 50-х годах. Службу проводит епископ Владимир

Собравшиеся возложили цветы к Кресту репрессированным
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Собравшиеся возложили цветы к Кресту репрессированным

В период 27 октября &ndash; 4 ноября 1937 в урочище Сандармох поблизости от города Медвежьегорск в Карелии по случаю приближения 20-летия Октябрьской революции было расстреляно 1111 человек, из них 287 &ndash; украинцев и лиц, судьбы которых связаны с Украиной
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В период 27 октября – 4 ноября 1937 в урочище Сандармох поблизости от города Медвежьегорск в Карелии по случаю приближения 20-летия Октябрьской революции было расстреляно 1111 человек, из них 287 – украинцев и лиц, судьбы которых связаны с Украиной

Спогади енкаведистів та результати ексгумації тіл свідчать про характерний &laquo;почерк&raquo; убивць. Як правило, це були постріли у потилицю або в перший шийний хребець із револьверів системи &laquo;Наган&raquo;. Наган вважався точним, безвідмовним та достатньо потужним для завдання смертельного поранення, несильна віддача берегла сили катів при масових розстрілах Воспоминания энкаведистов и результаты эксгумации тел свидетельствуют о характерном &laquo;почерке&raquo; убийц. Как правило, это были выстрелы в затылок или в первый шейный позвонок с револьверов системы &laquo;Наган&raquo;. Наган считался точным, безотказным и достаточно мощным для нанесения смертельного ранения, несильная отдача берегла силы палачей при массовых расстрелах
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Спогади енкаведистів та результати ексгумації тіл свідчать про характерний «почерк» убивць. Як правило, це були постріли у потилицю або в перший шийний хребець із револьверів системи «Наган». Наган вважався точним, безвідмовним та достатньо потужним для завдання смертельного поранення, несильна віддача берегла сили катів при масових розстрілах

Воспоминания энкаведистов и результаты эксгумации тел свидетельствуют о характерном «почерке» убийц. Как правило, это были выстрелы в затылок или в первый шейный позвонок с револьверов системы «Наган». Наган считался точным, безотказным и достаточно мощным для нанесения смертельного ранения, несильная отдача берегла силы палачей при массовых расстрелах

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