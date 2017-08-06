«Большой террор» – масштабная кампания массовых репрессий граждан, была развернута в СССР в 1937-1938 годах по инициативе руководства СССР и лично Иосифа Сталина для ликвидации реальных и потенциальных политических оппонентов, запугивание населения, изменения национальной и социальной структуры общества.



Последствиями коммунистического террора в Украине стало уничтожение политической, художественной и научной элиты. 5 августа 1937 вступило в действие постановление Политбюро ЦК ВКП (б) «Об антисоветских элементах». Началась массовая за всю советскую эпоху кампания репрессий против граждан.



За несколько дней до этого, 30 июля 1937, был подписан тайный приказ НКВД №00447, в котором был детально разработан механизм террора. 5 августа, в День памяти по случаю 80-й годовщины «Большого террора», в Киеве и в мемориальном комплексе «Быковнянские могилы» прошли мероприятия по чествованию жертв сталинских репрессий.