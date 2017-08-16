Мост в Крым начинает принимать форму (фотогалерея)
Новые изображения из Керченского пролива показывают, что работы по строительству моста проходят довольно быстро, чтобы как можно скорее связать Россию с аннексированным Крымским полуостровом.
Новые изображения из Керченского пролива показывают, что работы по строительству моста проходят довольно быстро, чтобы как можно скорее связать Россию с аннексированным Крымским полуостровом.
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Люди возле российского города Тамань смотрят на строительство Керченского моста, который «вьется» в 19 км от Крыма. Экипаж около 5000 человек работает круглосуточно над проектом, который начался в мае 2015 года.
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Аркадий Ротенберг (в центре) во время посещения строительной площадки. 65-летний строительный магнат выиграл многомиллиардный контракт на строительство моста в 2015 году. Ротенберг – друг детства президента России Владимира Путина. Он накопил огромное личное богатство, в основном благодаря контрактам на строительство, предоставленными российским государством.
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Фото с 31 июля показывает основные арки моста, близкие к завершению.
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Инженер наблюдает за масштабной моделью буксируемого моста через аэродинамическую трубу. Когда настоящие арки будут перемещать на свои места, Россия объявила, что Керченский пролив будет закрыт для всех перевозок в течение 23 дней в августе и сентябре. Украина заявляет, что закрытие будет «еще одним грубым нарушением Российской Федерацией норм международного права».
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Арки будут соединять этот промежуток в мосту, чтобы позволить кораблям проходить под ним. Критики проекта считают, что запланированный 35-метровый зазор под мостом будет опасно натянут во время штормовой погоды. Предыдущие, неудавшиеся планы по постройке моста через пролив требовали расчистки на расстоянии не менее 50 метров.
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Арки будут соединять этот промежуток в мосту, чтобы позволить кораблям проходить под ним. Критики проекта считают, что запланированный 35-метровый зазор под мостом будет опасно натянут во время штормовой погоды. Предыдущие, неудавшиеся планы по постройке моста через пролив требовали расчистки на расстоянии не менее 50 метров.
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В мае этого года водолазы, которым было поручено очищать дно от взрывоопасных объектов, которые могли бы угрожать целостности моста, обнаружили, что во время Второй мировой войны был сбит самолет Curtiss P-40. В 1945 году мост, соединяющий Крым и российский материк, был завершен, но рухнул после того, как дрейфующая льдина повредила конструкцию, которую построили в спешке.
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В торговом центре в Москве на выставке рассказывается история строительства Керченского моста. Аннексия Крыма Россией в 2014 году привела к международному осуждению страны, но вызвало волну патриотического пыла внутри самой России, которая повысила рейтинги президента Владимира Путина до 83%.
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Макет участка моста виден в аэродинамической трубе. Керченский пролив является заведомо трудным местом для строительства, с подводными грязевыми вулканами, сейсмической активностью и дрейфующими льдами зимой. Некоторые западные аналитики прогнозируют «крах» проекта Керченского моста.
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Вид с высоты показывает конец моста со стороны Крыма. Фотограф Станислав Забурдаев, который сделал этот снимок при помощи дрона в июле 2017 года, сказал Радио Свободе, что темпы строительства очевидны: «Я был там и в прошлом году. Впереди еще много работы, долгий путь, но за прошлый год было очень много сделано. Я на самом деле был поражен».
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Инженер работает, в то время как волны бьют понтон. Ставки на проект высоки, в него вливается много российских ресурсов. Согласно недавнему докладу New Yorker, «строительство новых автомобильных дорог в России практически приостановлено», а строительство Керченского моста опережает все сроки.
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Молодожены позируют на недавно установленной скамейке с видом на крымский конец моста. Первые автомобили должны выехать из России в Крым в декабре 2018 года.
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