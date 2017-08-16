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Фотогалереи

Мост в Крым начинает принимать форму (фотогалерея)

Новые изображения из Керченского пролива показывают, что работы по строительству моста проходят довольно быстро, чтобы как можно скорее связать Россию с аннексированным Крымским полуостровом.

Новые изображения из Керченского пролива показывают, что работы по строительству моста проходят довольно быстро, чтобы как можно скорее связать Россию с аннексированным Крымским полуостровом.
Люди возле российского города Тамань смотрят на строительство Керченского моста, который &laquo;вьется&raquo; в 19 км от Крыма. Экипаж около 5000 человек работает круглосуточно над проектом, который начался в мае 2015 года.
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Люди возле российского города Тамань смотрят на строительство Керченского моста, который «вьется» в 19 км от Крыма. Экипаж около 5000 человек работает круглосуточно над проектом, который начался в мае 2015 года.

Аркадий Ротенберг (в центре) во время посещения строительной площадки. 65-летний строительный магнат выиграл многомиллиардный контракт на строительство моста в 2015 году. Ротенберг &ndash; друг детства президента России Владимира Путина. Он накопил огромное личное богатство, в основном благодаря контрактам на строительство, предоставленными российским государством.
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Аркадий Ротенберг (в центре) во время посещения строительной площадки. 65-летний строительный магнат выиграл многомиллиардный контракт на строительство моста в 2015 году. Ротенберг – друг детства президента России Владимира Путина. Он накопил огромное личное богатство, в основном благодаря контрактам на строительство, предоставленными российским государством.

Фото с 31 июля показывает основные арки моста, близкие к завершению.
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Фото с 31 июля показывает основные арки моста, близкие к завершению.

Инженер наблюдает за масштабной моделью буксируемого моста через аэродинамическую трубу. Когда настоящие арки будут перемещать на свои места, Россия объявила, что Керченский пролив будет закрыт для всех перевозок в течение 23 дней в августе и сентябре. Украина заявляет, что закрытие будет &laquo;еще одним грубым нарушением Российской Федерацией норм международного права&raquo;.
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Инженер наблюдает за масштабной моделью буксируемого моста через аэродинамическую трубу. Когда настоящие арки будут перемещать на свои места, Россия объявила, что Керченский пролив будет закрыт для всех перевозок в течение 23 дней в августе и сентябре. Украина заявляет, что закрытие будет «еще одним грубым нарушением Российской Федерацией норм международного права».

Арки будут соединять этот промежуток в мосту, чтобы позволить кораблям проходить под ним. Критики проекта считают, что запланированный 35-метровый зазор под мостом будет опасно натянут во время штормовой погоды. Предыдущие, неудавшиеся планы по постройке моста через пролив требовали расчистки на расстоянии не менее 50 метров.
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Арки будут соединять этот промежуток в мосту, чтобы позволить кораблям проходить под ним. Критики проекта считают, что запланированный 35-метровый зазор под мостом будет опасно натянут во время штормовой погоды. Предыдущие, неудавшиеся планы по постройке моста через пролив требовали расчистки на расстоянии не менее 50 метров.

Арки будут соединять этот промежуток в мосту, чтобы позволить кораблям проходить под ним. Критики проекта считают, что запланированный 35-метровый зазор под мостом будет опасно натянут во время штормовой погоды. Предыдущие, неудавшиеся планы по постройке моста через пролив требовали расчистки на расстоянии не менее 50 метров.
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Арки будут соединять этот промежуток в мосту, чтобы позволить кораблям проходить под ним. Критики проекта считают, что запланированный 35-метровый зазор под мостом будет опасно натянут во время штормовой погоды. Предыдущие, неудавшиеся планы по постройке моста через пролив требовали расчистки на расстоянии не менее 50 метров.

В мае этого года водолазы, которым было поручено очищать дно от взрывоопасных объектов, которые могли бы угрожать целостности моста, обнаружили, что во время Второй мировой войны был сбит самолет Curtiss P-40. В 1945 году мост, соединяющий Крым и российский материк, был завершен, но рухнул после того, как дрейфующая льдина повредила конструкцию, которую построили в спешке.
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В мае этого года водолазы, которым было поручено очищать дно от взрывоопасных объектов, которые могли бы угрожать целостности моста, обнаружили, что во время Второй мировой войны был сбит самолет Curtiss P-40. В 1945 году мост, соединяющий Крым и российский материк, был завершен, но рухнул после того, как дрейфующая льдина повредила конструкцию, которую построили в спешке.

В торговом центре в Москве на выставке рассказывается история строительства Керченского моста. Аннексия Крыма Россией в 2014 году привела к международному осуждению страны, но вызвало волну патриотического пыла внутри самой России, которая повысила рейтинги президента Владимира Путина до 83%.
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В торговом центре в Москве на выставке рассказывается история строительства Керченского моста. Аннексия Крыма Россией в 2014 году привела к международному осуждению страны, но вызвало волну патриотического пыла внутри самой России, которая повысила рейтинги президента Владимира Путина до 83%.

Макет участка моста виден в аэродинамической трубе. Керченский пролив является заведомо трудным местом для строительства, с подводными грязевыми вулканами, сейсмической активностью и дрейфующими льдами зимой. Некоторые западные аналитики прогнозируют &laquo;крах&raquo; проекта Керченского моста.
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Макет участка моста виден в аэродинамической трубе. Керченский пролив является заведомо трудным местом для строительства, с подводными грязевыми вулканами, сейсмической активностью и дрейфующими льдами зимой. Некоторые западные аналитики прогнозируют «крах» проекта Керченского моста.

Вид с высоты показывает конец моста со стороны Крыма. Фотограф Станислав Забурдаев, который сделал этот снимок при помощи дрона в июле 2017 года, сказал Радио Свободе, что темпы строительства очевидны: &laquo;Я был там и в прошлом году. Впереди еще много работы, долгий путь, но за прошлый год было очень много сделано. Я на самом деле был поражен&raquo;.
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Вид с высоты показывает конец моста со стороны Крыма. Фотограф Станислав Забурдаев, который сделал этот снимок при помощи дрона в июле 2017 года, сказал Радио Свободе, что темпы строительства очевидны: «Я был там и в прошлом году. Впереди еще много работы, долгий путь, но за прошлый год было очень много сделано. Я на самом деле был поражен».

Инженер работает, в то время как волны бьют понтон. Ставки на проект высоки, в него вливается много российских ресурсов. Согласно недавнему докладу New Yorker, &laquo;строительство новых автомобильных дорог в России практически приостановлено&raquo;, а строительство Керченского моста опережает все сроки.
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Инженер работает, в то время как волны бьют понтон. Ставки на проект высоки, в него вливается много российских ресурсов. Согласно недавнему докладу New Yorker, «строительство новых автомобильных дорог в России практически приостановлено», а строительство Керченского моста опережает все сроки.

Молодожены позируют на недавно установленной скамейке с видом на крымский конец моста. Первые автомобили должны выехать из России в Крым в декабре 2018 года.
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Молодожены позируют на недавно установленной скамейке с видом на крымский конец моста. Первые автомобили должны выехать из России в Крым в декабре 2018 года.

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