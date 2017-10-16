Строительство Керченского моста, 12 октября 2017 года
Джамала на презентации социальной рекламы против торговли людьми, 12 октября 2017 года
Парк «Салгирка» в Симферополе, 13 октября 2017 года
Ботанический сад «Крымского федерального университета им. Вернадского»
Награждение крымских активистов за помощь украинским военным в 2014 году, 13 октября 2017 года
Одиночный пикет в Симферополе, 14 октября 2017 года
Судебное заседание по задержанным в Бахчисарае крымским татарам, 14 октября 2017 года
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