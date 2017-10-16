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Фотогалереи

Самые яркие крымские фотографии недели (фотогалерея)

Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии за 9 – 15 октября.
Строительство Керченского моста, 12 октября 2017 года
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Строительство Керченского моста, 12 октября 2017 года

Джамала на презентации социальной рекламы против торговли людьми, 12 октября 2017 года
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Джамала на презентации социальной рекламы против торговли людьми, 12 октября 2017 года

Парк &laquo;Салгирка&raquo; в Симферополе, 13 октября 2017 года
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Парк «Салгирка» в Симферополе, 13 октября 2017 года

Ботанический сад &laquo;Крымского федерального университета им. Вернадского&raquo;
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Ботанический сад «Крымского федерального университета им. Вернадского»

Награждение крымских активистов за помощь украинским военным в 2014 году, 13 октября 2017 года
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Награждение крымских активистов за помощь украинским военным в 2014 году, 13 октября 2017 года

Одиночный пикет в Симферополе, 14 октября 2017 года
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Одиночный пикет в Симферополе, 14 октября 2017 года

Судебное заседание по задержанным в Бахчисарае крымским татарам, 14 октября 2017 года
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Судебное заседание по задержанным в Бахчисарае крымским татарам, 14 октября 2017 года

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