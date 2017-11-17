После российской аннексии Крыма полуостров наводнился частными авто. Эксперты связывают это с завозом подержанного транспорта из соседней России – там дешевле. Тысячи новых автомобилей появились на улицах Симферополя.
1
Но с повышением комфорта в передвижении, для крымчан обострилась старая проблема – пробки
2
Для ликвидации заторов российские власти полуострова обещали внедрять «новые технологии», по факту пользуются старыми – эвакуация
3
В декабре 2016 года в Симферополе начала работу служба принудительной эвакуации транспорта
4
За первые восемь месяцев работы службы, на штрафстоянку отправили более 6 тысяч автомобилей, отчитались в управлении транспорта и связи подконтрольной Кремлю администрации Симферополя
5
Городские власти обсуждали открытие четырех новых штрафстоянок. На 500 мест
6
Штраф за парковку вне правил насчитывает от 1,5 тысяч рублей (около 700 гривен)
7
Организовывать же новые легальные места для парковки транспорта пока не спешат. Вместо того – все больше запретов
8
Нынешняя администрация Симферополя теперь намерена запретить двустороннюю парковку транспорта на центральных улицах города – Гоголя, Самокиша и Серова
9
После ввода новых правил парковки активизируется работа по эвакуации автомобилей, припаркованных в неустановленных местах, обещают в администрации
10
Урбанист и эксперт по транспорту Дмитрий Беспалов считает, что организация транзитного транспорта могла бы облегчить ситуацию с автопробками
11
«Водитель оставляет автомобиль на стоянке на окраине города и пересаживается на автобус или троллейбус, чтобы добраться до центра. Но для постсоветского человека психологически сложно пересесть с автомобиля на автобус», – пояснил Беспалов
12
Ограничения для автомобилистов работают не только в городской черте – инспекторы нынешнего министерства экологии и природных ресурсов Крыма летом начали штрафовать автомобилистов за стоянку на побережье Черного моря
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: