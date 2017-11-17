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Фотогалереи

Операция эвакуация: как «расчищают» симферопольские пробки (фотогалерея)

После российской аннексии Крыма полуостров наводнился частными авто. Эксперты связывают это с завозом подержанного транспорта из соседней России – там дешевле. Тысячи новых автомобилей появились на улицах Симферополя.
Но с повышением комфорта в передвижении, для крымчан обострилась старая проблема &ndash; пробки
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Но с повышением комфорта в передвижении, для крымчан обострилась старая проблема – пробки

Для ликвидации заторов российские власти полуострова обещали внедрять &nbsp;&laquo;новые технологии&raquo;, по факту пользуются старыми &ndash; эвакуация
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Для ликвидации заторов российские власти полуострова обещали внедрять  «новые технологии», по факту пользуются старыми – эвакуация

В &nbsp;декабре 2016 года в Симферополе начала работу служба принудительной эвакуации транспорта
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В  декабре 2016 года в Симферополе начала работу служба принудительной эвакуации транспорта

За первые восемь месяцев работы службы, на штрафстоянку отправили более 6 тысяч автомобилей, отчитались в управлении транспорта и связи подконтрольной Кремлю администрации Симферополя
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За первые восемь месяцев работы службы, на штрафстоянку отправили более 6 тысяч автомобилей, отчитались в управлении транспорта и связи подконтрольной Кремлю администрации Симферополя

Городские власти обсуждали открытие четырех новых штрафстоянок. На 500 мест
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Городские власти обсуждали открытие четырех новых штрафстоянок. На 500 мест

Штраф за парковку вне правил насчитывает от 1,5 тысяч рублей (около 700 гривен)
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Штраф за парковку вне правил насчитывает от 1,5 тысяч рублей (около 700 гривен)

Организовывать же новые легальные места для парковки транспорта &nbsp;пока не спешат. Вместо того &ndash; все больше запретов
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Организовывать же новые легальные места для парковки транспорта  пока не спешат. Вместо того – все больше запретов

Нынешняя администрация Симферополя теперь намерена запретить двустороннюю парковку транспорта на центральных улицах города &ndash; Гоголя, Самокиша и Серова
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Нынешняя администрация Симферополя теперь намерена запретить двустороннюю парковку транспорта на центральных улицах города – Гоголя, Самокиша и Серова

После ввода новых правил парковки активизируется работа по эвакуации автомобилей, припаркованных в неустановленных местах, обещают в администрации
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После ввода новых правил парковки активизируется работа по эвакуации автомобилей, припаркованных в неустановленных местах, обещают в администрации

Урбанист и эксперт по транспорту Дмитрий Беспалов считает, что организация транзитного транспорта могла бы облегчить ситуацию с автопробками
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Урбанист и эксперт по транспорту Дмитрий Беспалов считает, что организация транзитного транспорта могла бы облегчить ситуацию с автопробками

&laquo;Водитель оставляет автомобиль на стоянке на окраине города и пересаживается на автобус или троллейбус, чтобы добраться до центра. Но для постсоветского человека психологически сложно пересесть с автомобиля на автобус&raquo;, &ndash; пояснил Беспалов
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«Водитель оставляет автомобиль на стоянке на окраине города и пересаживается на автобус или троллейбус, чтобы добраться до центра. Но для постсоветского человека психологически сложно пересесть с автомобиля на автобус», – пояснил Беспалов

Ограничения для автомобилистов работают не только в городской черте &ndash; инспекторы нынешнего министерства экологии и природных ресурсов Крыма летом начали штрафовать автомобилистов за стоянку на побережье Черного моря
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Ограничения для автомобилистов работают не только в городской черте – инспекторы нынешнего министерства экологии и природных ресурсов Крыма летом начали штрафовать автомобилистов за стоянку на побережье Черного моря

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