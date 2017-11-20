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Фотогалереи

Самые яркие крымские фотографии недели (фотогалерея)

Сбор урожая розовой соли на озерео Сасык-Сиваш, прогулка по Царской тропе и место, где проходили съемки известных советских кинокартин – Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии за 12-19 ноября.
Морская лагуна, известная как озеро Сасык-Сиваш, является источником редкого ресурса &ndash; розовой соли
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Морская лагуна, известная как озеро Сасык-Сиваш, является источником редкого ресурса – розовой соли

Каждую осень сезонные рабочие собирают тысячи тонн розовой соли для переработки и экспорта
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Каждую осень сезонные рабочие собирают тысячи тонн розовой соли для переработки и экспорта

Минерал окрашен крошечными водорослями, которые производят пигмент бета-каротин
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Минерал окрашен крошечными водорослями, которые производят пигмент бета-каротин

Скала Ак-Кая получила статус памятника природы местного значения в 1969 году
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Скала Ак-Кая получила статус памятника природы местного значения в 1969 году

Ак-Кая привлекает внимание не только туристов, но и кинематографистов. Здесь проходили натурные съемки эпизодов таких известных советских кинокартин, как &laquo;Всадник без головы&raquo;, &laquo;Человек с бульвара Капуцинов&raquo; и других
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Ак-Кая привлекает внимание не только туристов, но и кинематографистов. Здесь проходили натурные съемки эпизодов таких известных советских кинокартин, как «Всадник без головы», «Человек с бульвара Капуцинов» и других

Вид на Белогорск со скалы Ак-Кая
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Вид на Белогорск со скалы Ак-Кая

Солнечная, или Царская тропа начинается за Ливадийским дворцом-музеем и заканчивается у мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра
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Солнечная, или Царская тропа начинается за Ливадийским дворцом-музеем и заканчивается у мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра

Длина Царской тропы &ndash; 6711 метров. На всем протяжении она почти горизонтальная, хоть и огибает лесные горные склоны
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Длина Царской тропы – 6711 метров. На всем протяжении она почти горизонтальная, хоть и огибает лесные горные склоны

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