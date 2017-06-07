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Фотогалереи
В симферопольском ботсаду цветут пионы (фотогалерея)
07 Июнь 2017, 10:12
Крым. Реалии
В Симферополе в ботаническом саду ТНУ им. Вернадского цветут белые, розовые и красные пионы. Горожане и гости города пришли полюбоваться цветами и сфотографироваться с ними.
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