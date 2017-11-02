По долинам и по горам: как строят автотрассу «Таврида»

К строительстсву автотрассы «Таврида» протяженностью 253 километра по территории Крыма приступили в мае 2017 года. Через Керченский мост она должна соединить российскую Тамань с Севастополем и рассчитана прежде всего на автотуристов и автобусно- грузовое сообщение с Кубанью. Полностью завершить строительство и реконструкцию в два этапа на шести пускових участках подрядчик – фирма «ВАД» ( ее офис в Санкт-Петербурге) – планирует к концу 2020 года. Российским налогоплательщикам это обойдется в 168 млрд. рублей. Расчетная скорость движения автотранспорта по ней – 120 километров в час.