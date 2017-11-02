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Фотогалереи

По долинам и по горам: как строят автотрассу «Таврида»

К строительстсву автотрассы «Таврида» протяженностью 253 километра по территории Крыма приступили в мае 2017 года. Через Керченский мост она должна соединить российскую Тамань с Севастополем и рассчитана прежде всего на автотуристов и автобусно- грузовое сообщение с Кубанью. Полностью завершить строительство и реконструкцию в два этапа на шести пускових участках подрядчик – фирма «ВАД» ( ее офис в Санкт-Петербурге) – планирует к концу 2020 года. Российским налогоплательщикам это обойдется в 168 млрд. рублей. Расчетная скорость движения автотранспорта по ней – 120 километров в час.
Информационный щит на подъезде к поселку Зуя.
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Информационный щит на подъезде к поселку Зуя.

Почти все деревья вдоль трассы Симферополь-Белогорск отданы в жертву &laquo;Тавриде&raquo;
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Почти все деревья вдоль трассы Симферополь-Белогорск отданы в жертву «Тавриде»

Все срезанные деревья складируют в поле у симферопольского массива Акрополис. Как рассказывают местные жители, дрова передадут воинским частям, котельни которых работают на твердом топливе
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Все срезанные деревья складируют в поле у симферопольского массива Акрополис. Как рассказывают местные жители, дрова передадут воинским частям, котельни которых работают на твердом топливе

Перед Симферополем &laquo;Таврида&raquo; свернет направо, в направление дачного массива Живописное. Там уже рассчищают верхний слой - место под будущую транспортную развязку
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Перед Симферополем «Таврида» свернет направо, в направление дачного массива Живописное. Там уже рассчищают верхний слой - место под будущую транспортную развязку

Вся тяжелая инженерная техника у питерских автодорожников исключительно импортная
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Вся тяжелая инженерная техника у питерских автодорожников исключительно импортная

Но и она не может управиться с крымским кустарником. Этот трактор без колеса уже несколько дней стоит возле поворота на село Урожайное
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Но и она не может управиться с крымским кустарником. Этот трактор без колеса уже несколько дней стоит возле поворота на село Урожайное

Дорожные работы в Белогорском районе. Здесь работают специалисты из Карелии. Их зарплата составляет от 30 тысяч рублей (17 тысяч гривен). Их трудовая вахта длится месяц-два
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Дорожные работы в Белогорском районе. Здесь работают специалисты из Карелии. Их зарплата составляет от 30 тысяч рублей (17 тысяч гривен). Их трудовая вахта длится месяц-два

На подъезде к Белогорску две полосы новой трассы пройдут параллельно старой. На втором этапе последнюю должны реконструировать по проекту &laquo;Тавриды&raquo;
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На подъезде к Белогорску две полосы новой трассы пройдут параллельно старой. На втором этапе последнюю должны реконструировать по проекту «Тавриды»

На этом участе возле села Некрасово Белогорского районе трассу проложат в обход так называемого Екатеринского моста, обнаруженного при строительстве дороги
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На этом участе возле села Некрасово Белогорского районе трассу проложат в обход так называемого Екатеринского моста, обнаруженного при строительстве дороги

Сейчас там трудится бригада археологов Российской академии наук ( РАН)
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Сейчас там трудится бригада археологов Российской академии наук ( РАН)

Ничего ценного археологи пока там не нашли. По мнению историков, арочный однопролетный каменный мост был построен через ручей Ашиль, который к концу XIX века полностью пересох.
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Ничего ценного археологи пока там не нашли. По мнению историков, арочный однопролетный каменный мост был построен через ручей Ашиль, который к концу XIX века полностью пересох.

Водители останавливаются, чтобы поглазеть на &laquo;царский мост&raquo;
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Водители останавливаются, чтобы поглазеть на «царский мост»

Сначала глина, потом закатывается известняк
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Сначала глина, потом закатывается известняк

&laquo;Таврида&raquo; несколько испортит пейзаж перед Ак-Кая
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«Таврида» несколько испортит пейзаж перед Ак-Кая

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