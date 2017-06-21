Пакистанские дальнобойщики тратят больше денег на украшение грузовиков, чем на строительство своих домов. Но яркие транспортные средства, которые теперь являются иконой автомобильных дорог страны, вполне обоснованы бизнес-логикой.
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Причудливо украшенные грузовики грохочут даже на самых отдаленных дорогах Пакистана. Этот «звенящий грузовик» едет по шоссе в горной гряде Каракорум.
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Главный художник по росписи грузовиков Хуссейн Нур (справа) и другие рабочие в мастерской Нура в Равалпинди.
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Рабочий выводит значение выражения «ручная роспись» на новый уровень. За эти цепочки с бляшками пакистанские грузовики и прозвали «звенящими».
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Готовые украшения для грузовиков в магазине в Равалпинди. Здесь это – прибыльный бизнес.
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Художник по грузовикам полирует рисунок в автомастерской Нура. По данным газеты New York Times, цена полного оформления грузовика может достигать 25 000 долларов.
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Последние штрихи на грузовик в мастерской в Равалпинди. Чтобы создать такое творение, требуется порой несколько недель.
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Автодатчик грузовика в Фейсалабаде.
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Это изображение коня скоро украсит грузовик в Равалпинди.
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Павлины и цветы, как и религиозные и спортивные герои, являются популярными темами для панелей грузовиков. В начале 2017 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо, как сообщается, получил всяческое одобрение после того, как его портрет был нарисован на «звенящем грузовике».
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Водитель в Фейсалабаде демонстрирует ярко украшенную кабину своего грузовика. Помимо того что это способ продемонстрировать «индивидуальность» водителя, в этом есть и бизнес-логика.
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Согласно недавней статье о грузовиках «Джингл», «хорошо украшенная машина создает у клиентов впечатление, что о грузовике хорошо заботятся и, следовательно, он будет надежным средством транспортировки грузов».
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На пакистанских дорогах об аэродинамике никто не думает – важна эстетика.
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Сварщик в Равалпинди рядом с законченной деталью отделки, которая будет установлена на «звенящий грузовик».
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Художник по грузовикам добавляет последние штрихи к кузову грузовика в Равалпинди. Грузовики Пакистана, возможно, известны своей красочностью, но они остаются, тем не менее, средством для перевозок.
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Вне зависимости от того, насколько привлекательно разрисован грузовик, работают они на пределе…
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