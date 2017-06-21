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Фотогалереи

Зачем пакистанские дальнобойщики украшают грузовики (фотогалерея)

Пакистанские дальнобойщики тратят больше денег на украшение грузовиков, чем на строительство своих домов. Но яркие транспортные средства, которые теперь являются иконой автомобильных дорог страны, вполне обоснованы бизнес-логикой.
Причудливо украшенные грузовики грохочут даже на самых отдаленных дорогах Пакистана. Этот &laquo;звенящий грузовик&raquo; едет по шоссе в горной гряде Каракорум.
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Причудливо украшенные грузовики грохочут даже на самых отдаленных дорогах Пакистана. Этот «звенящий грузовик» едет по шоссе в горной гряде Каракорум.

Главный художник по росписи грузовиков Хуссейн Нур (справа) и другие рабочие в мастерской Нура в Равалпинди.
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Главный художник по росписи грузовиков Хуссейн Нур (справа) и другие рабочие в мастерской Нура в Равалпинди.

Рабочий выводит значение выражения &laquo;ручная роспись&raquo; на новый уровень. За эти цепочки с бляшками пакистанские грузовики и прозвали &laquo;звенящими&raquo;.
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Рабочий выводит значение выражения «ручная роспись» на новый уровень. За эти цепочки с бляшками пакистанские грузовики и прозвали «звенящими».

Готовые украшения для грузовиков в магазине в Равалпинди. Здесь это &ndash; прибыльный бизнес.
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Готовые украшения для грузовиков в магазине в Равалпинди. Здесь это – прибыльный бизнес.

Художник по грузовикам полирует рисунок в автомастерской Нура. По данным газеты New York Times, цена полного оформления грузовика может достигать 25 000 долларов.
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Художник по грузовикам полирует рисунок в автомастерской Нура. По данным газеты New York Times, цена полного оформления грузовика может достигать 25 000 долларов.

Последние штрихи на грузовик в мастерской в Равалпинди. Чтобы создать такое творение, требуется порой несколько недель.
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Последние штрихи на грузовик в мастерской в Равалпинди. Чтобы создать такое творение, требуется порой несколько недель.

Автодатчик грузовика в Фейсалабаде.
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Автодатчик грузовика в Фейсалабаде.

Это изображение коня скоро украсит грузовик в Равалпинди.
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Это изображение коня скоро украсит грузовик в Равалпинди.

Павлины и цветы, как и религиозные и спортивные герои, являются популярными темами для панелей грузовиков. В начале 2017 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо, как сообщается, получил всяческое одобрение после того, как его портрет был нарисован на &laquo;звенящем грузовике&raquo;.
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Павлины и цветы, как и религиозные и спортивные герои, являются популярными темами для панелей грузовиков. В начале 2017 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо, как сообщается, получил всяческое одобрение после того, как его портрет был нарисован на «звенящем грузовике».

Водитель в Фейсалабаде демонстрирует ярко украшенную кабину своего грузовика. Помимо того что это способ продемонстрировать &laquo;индивидуальность&raquo; водителя, в этом есть и бизнес-логика.
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Водитель в Фейсалабаде демонстрирует ярко украшенную кабину своего грузовика. Помимо того что это способ продемонстрировать «индивидуальность» водителя, в этом есть и бизнес-логика.

Согласно недавней статье о грузовиках &laquo;Джингл&raquo;, &laquo;хорошо украшенная машина создает у клиентов впечатление, что о грузовике хорошо заботятся и, следовательно, он будет надежным средством транспортировки грузов&raquo;.
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Согласно недавней статье о грузовиках «Джингл», «хорошо украшенная машина создает у клиентов впечатление, что о грузовике хорошо заботятся и, следовательно, он будет надежным средством транспортировки грузов».

На пакистанских дорогах об аэродинамике никто не думает &ndash; важна эстетика.
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На пакистанских дорогах об аэродинамике никто не думает – важна эстетика.

Сварщик в Равалпинди рядом с законченной деталью отделки, которая будет установлена на &laquo;звенящий грузовик&raquo;.
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Сварщик в Равалпинди рядом с законченной деталью отделки, которая будет установлена на «звенящий грузовик».

Художник по грузовикам добавляет последние штрихи к кузову грузовика в Равалпинди. Грузовики Пакистана, возможно, известны своей красочностью, но они остаются, тем не менее, средством для перевозок.
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Художник по грузовикам добавляет последние штрихи к кузову грузовика в Равалпинди. Грузовики Пакистана, возможно, известны своей красочностью, но они остаются, тем не менее, средством для перевозок.

Вне зависимости от того, насколько привлекательно разрисован грузовик, работают они на пределе&hellip;
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Вне зависимости от того, насколько привлекательно разрисован грузовик, работают они на пределе…

&hellip; и за пределом.
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… и за пределом.

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