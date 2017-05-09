Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Видео

В Киеве подрались националисты и участники акции «Бессмертный полк» (видео)

В Киеве подрались националисты и участники акции «Бессмертный полк» (видео)
пожалуйста, подождите
0:01:03
0:00:00 /0:01:03
Загрузить

В Киеве во время акции «Бессмертный полк» произошли несколько столкновений – часть активистов из националистических организаций заблокировала полиция, однако остальные прошли к Аллее славы. Там произошли потасовки между патриотически настроенными украинцами и участниками акции «Бессмертный полк». Последних раздражало использования красно-черного флага. После массовых мероприятий полиция задержала около 20 человек, большинство из них – активисты националистических организаций.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

ТВ программы Радио программы
Наверх
XS
SM
MD
LG