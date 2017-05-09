В Киеве во время акции «Бессмертный полк» произошли несколько столкновений – часть активистов из националистических организаций заблокировала полиция, однако остальные прошли к Аллее славы. Там произошли потасовки между патриотически настроенными украинцами и участниками акции «Бессмертный полк». Последних раздражало использования красно-черного флага. После массовых мероприятий полиция задержала около 20 человек, большинство из них – активисты националистических организаций.