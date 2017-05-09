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Как симферопольцы отмечают 9 мая (видео)

Как симферопольцы отмечают 9 мая (видео)
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В Гагаринском парке симферопольцы отмечают День победы. Горожане гуляют, плавают на катамаранах и делают селфи на фоне «праздничной атрибутики». В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией. В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.

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