В Гагаринском парке симферопольцы отмечают День победы. Горожане гуляют, плавают на катамаранах и делают селфи на фоне «праздничной атрибутики». В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией. В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.