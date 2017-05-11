По мнению российского музыкального критика Артура Гаспаряна, от скандала с российской певицей Юлией Самойловой больше всего пострадал конкурс «Евровидение». «Европейский вещательный союз намерен очень серьезно разобраться во всей ситуации, которую создали Россия и Украина на« Евровидении», – добавил Гаспарян. Певица Самойлова в июне 2015 года выступала в аннексированном Крыму, чем нарушила постановление Кабинета министров Украины №367 от 4 июня 2015 года. Согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для въезда на территорию Крыма. Поэтому Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину Юлии Самойловой.