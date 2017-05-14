Президент Украины Петр Порошенко призвал «отнестись к работе Службы безопасности с пониманием». Так на пресс-конференции в Киеве 14 мая Порошенко ответил на вопрос журналиста Радіо Свобода и программы «Схемы» Михаила Ткача о «систематическом преследования тех людей, которые не согласны с некоторыми действиями власти». Позже, после замечания журналистки «Украинской правды» о том, что журналиста Радіо Свобода Михаила Ткача на пускали в помещение на территории администрации президента в футболке с надписью «Кто убил Павла», президент Порошенко публично извинился перед журналистом. Футболки с надписью также надели журналисты «Украинской правды», Громадського, ATR и проекта Радіо Свобода «Настоящее Время».