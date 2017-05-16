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Взрывы в «ДНР»: кто «ведет охоту» на Захарченко и Плотницкого? (видео)

Взрывы в «ДНР»: кто «ведет охоту» на Захарченко и Плотницкого? (видео)
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Почти десять взрывных устройств и ни одной жертвы. Таковы итоги очередного неудачного покушения на главаря группировки «ДНР» Александра Захарченко. Инцидент произошел накануне 9 мая. В неудачной попытке убийства Захарченко поспешил обвинить украинскую сторону. То же говорили после прошлогоднего взрыва в Луганске, который прогремел возле машины главаря группировки «ЛНР» Игоря Плотницкого. Тогда он тоже особо не пострадал. «Донбасс.Реалии» разбирались, как главным боевикам удается оставаться невредимыми и кому на самом деле выгодна охота за ними.

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