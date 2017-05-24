Большинство привыкли считать, что линия фронта на востоке Украины проходит только по суше. Но на самом деле морской покой довольно условный. Яркий пример: попытка российского корабля в начале мая захватить украинский спасательный катер в районе Скадовска на Черноморском побережье. Но и на Азовском море, акватория которого стала частью зоны конфликта на Донбассе, тоже были диверсии: тонули суда, гибли военные. Как же защищают береговую линию и территориальные воды Украины? Журналисты проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии» провели собственную инспекцию.