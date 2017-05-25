В Бахчисарае в доме похищенного крымского татарина Эрвина Ибрагимова вечером 24 мая прошел коллективный молебен, или дуа. На молебен пришли более 200 человек со всего Крыма. За дуа пришли понаблюдать и местная полиция. Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».