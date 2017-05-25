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Фотогалереи

В Бахчисарае молились о возвращении Эрвина Ибрагимова (видео)

В Бахчисарае в доме похищенного крымского татарина Эрвина Ибрагимова вечером 24 мая прошел коллективный молебен, или дуа. На молебен пришли более 200 человек со всего Крыма. За дуа пришли понаблюдать и местная полиция. Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».
Умер Ибрагимов
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Умер Ибрагимов

Крымские татары готовятся к дуа у дома Ибрагимовых на окраине Бахчисарая
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Крымские татары готовятся к дуа у дома Ибрагимовых на окраине Бахчисарая

Обьявление о поисках Эрвина расклеено по всему городу. Одно из них &ndash;&nbsp;у дверей подъезда Ибрагимова
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Обьявление о поисках Эрвина расклеено по всему городу. Одно из них – у дверей подъезда Ибрагимова

Из-за непогоды молебень решили провести в подвале дома. Один из учасников приглашает всех остальных спуститься к началу дуа
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Из-за непогоды молебень решили провести в подвале дома. Один из учасников приглашает всех остальных спуститься к началу дуа

Полицейские наблюдают за происходящим
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Полицейские наблюдают за происходящим

Женщины на молебне
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Женщины на молебне

Мужчины перед началом дуа
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Мужчины перед началом дуа

&nbsp;Мать политзаключенного Энвера Мамутова
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 Мать политзаключенного Энвера Мамутова

Ветеран крымкотатарского движения из Бахчисарая Зодие Салиева читает молитву
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Ветеран крымкотатарского движения из Бахчисарая Зодие Салиева читает молитву

Умер Ибрагимов на дуа
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Умер Ибрагимов на дуа

Крымский активист Нариман Джелял пришел поддержать родителей Эрвина
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Крымский активист Нариман Джелял пришел поддержать родителей Эрвина

Сотрудник полиции ведет оперативную сьему по окончанию молебня
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Сотрудник полиции ведет оперативную сьему по окончанию молебня

Родные Эрвина смотрят о нем&nbsp;сюжет по телеканалу ATR. У стены &ndash;&nbsp;фотография Эрвина, переданная родителям из Всемирного конгреса крымских татар, учасником которого он был до похищения
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Родные Эрвина смотрят о нем сюжет по телеканалу ATR. У стены – фотография Эрвина, переданная родителям из Всемирного конгреса крымских татар, учасником которого он был до похищения

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