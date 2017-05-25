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Свидетель видел, как пророссийские активисты применяли слезоточивый газ – Полозов (видео)

Свидетель видел, как пророссийские активисты применяли слезоточивый газ – Полозов (видео)
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В Симферополе 25 мая прошло очередное судебное заседание по «делу Чийгоза». Адвокат Николай полозов отметил, что один из митингующих видел, как пророссийские митингующие применяли слезоточивый газ. После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

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