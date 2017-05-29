Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил российские государственные СМИ RT и Sputnik в распространении фейковых новостей и пропаганде против него во время президентской кампании во Франции. Во время пресс-конференции 29 мая с президентом России Владимиром Путиным, который находится во Франции с визитом, Макрон заявил, что эти агентства были «органами влияния и пропаганды» и «вели себя как правительственные структуры». Путин 29 мая возразил о вмешательстве Москвы в президентские выборы во Франции. (Видео Associated Press)